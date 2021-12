Er soll auf der Flucht einer Frau die Rippen gebrochen, zwei Männer mit einer Glasflasche angegriffen und zwei Polizisten angegriffen haben. Ob der zum Tatzeitpunkt 28-Jährige dafür ins Gefängnis muss, ist eher unwahrscheinlich.

Die Tat liegt bereits mehr als ein Jahr zurück, das Verfahren gegen ihn ist allerdings noch immer nicht abgeschlossen. Was war passiert: Am Abend des 12. August, so haben die Ermittler die Ereignisse rekonstruiert, konsumierte der Beschuldigte mit einer sechs Jahre jüngeren Frau Betäubungsmittel in seiner Wohnung. Im Laufe des Abends kam es zwischen den beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der damals 28-Jährige aus der Wohnung stürmte, „nur in Unterhosen bekleidet und blutverschmiert“, teilte damals die Staatsanwaltschaft mit.

Vor der Wohnung griff er zwei Polizisten an. Der Versuch schlug fehl, einem von ihnen die Dienstwaffe abzunehmen. Auf seiner Flucht stieß der Beschuldigte eine Frau vom Fahrrad, die sich laut Staatsanwaltschaft die Rippen brach. Um sich zu verstecken, brach er in ein Haus ein, wo er zwei Männer mit einer Glasflasche verletzte. Wenig später konnte er festgenommen werden.

Beschuldigter zur Tatzeit nicht schuldfähig

Die Liste der Vorwürfe gegen ihn ist lang und reicht von Körperverletzung über Hausfriedensbruch bis zu Raub. Mehr als ein Jahr nach der Tat neigen sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dem Ende zu. Diese haben sich wegen eines lange fehlenden psychologischen Gutachtens in die Länge gezogen. Mittlerweile liegt das Gutachten aber vor. Die Leitende Oberstaatsanwältin in Zweibrücken, Iris Weingardt, teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, der Sachverständige komme zu dem Schluss, der Beschuldigte sei zur Tatzeit schuldunfähig gewesen. Folge: Für seine Tat kann er im strafrechtlichen Sinne nicht belangt werden. Derzeit wird Weingardt zufolge geprüft, ob ein Sicherungsverfahren durchzuführen ist. Ziel der Staatsanwaltschaft ist, den Mann in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.