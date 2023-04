Das einst vorgesehene Neubaugebiet „Langgewanne II“ liegt auf Eis. Es soll erst längerfristig in die Planung der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg einbezogen werden. In näherer Zukunft soll „Im Pferch“ ein Wohngebiet ausgewiesen werden.

Den Hintergrund für diesen Gebietstausch legte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) in der jüngsten Ratssitzung dar: In einem geplanten neuen Wohnbaugebiet möchte die Gemeinde mindestens 80 Prozent der Grundstücke besitzen. Nur so könne sie möglichen Spekulationen vorbeugen. Doch seien nur wenige Grundstücksbesitzer in der „Langgewanne II“ auf das Kaufangebot der Gemeinde eingegangen. Manche hätten auch zu hohe Preisvorstellungen geäußert. Er bedauere das sehr, denn in der „Langewanne II“ hätte ein attraktives, lockeres Baugebiet mit Kalt-Nah-Wärme, Spielplatz und viel Grün entstehen können.

Um künftigen Bauwilligen Grundstücke offerieren zu können, schlug Wolf vor, Gelände in der Wiesenstraße und „Im Pferch“ dazuzunehmen. Dort zeigten sich die Grundstückseigner einem Verkauf gegenüber aufgeschlossener, erklärte der Ortsbürgermeister. Mit 2,8 Hektar ist die Fläche ungefähr identisch mit der in der „Langgewanne II“. Die Kommunalaufsicht habe den Grundstücksankäufen bereits zugestimmt. Allerdings gilt es nun noch, den Flächennutzungsplan anzupassen: Aus dem Mischgebiet soll ein Wohngebiet werden.

Die „Langgewanne II“ will die Gemeinde nicht ganz als mögliches Baugebiet abhaken. Sie komme „on top dazu“, bestätigte Wolf die Anfrage von Matthias Mohrbacher (SPD). „Damit wird sich aber die nächste Generation des Gemeinderates beschäftigen müssen.“ Einstimmig beschloss der Rat, den Bürgermeister zu ermächtigen, Grundstücken in diesem neu anvisierten Bereich zu erwerben.