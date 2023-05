Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein neues Rathaus, kein saniertes Freibad in Waldmohr – wie bei vielen anderen Projekten in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal wird der Fortschritt in diesem Jahr nicht sichtbar sein. Dafür werde eifrig geplant, Förderungen würden beantragt und Aufträge vergeben, sagt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der VG.

Der Standort ist sicher, viel mehr noch nicht: Das neue Rathaus für die Verwaltung der VG in Schönenberg-Kübelberg soll auf der Fläche entstehen, auf der auch das