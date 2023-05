Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die bei Fans äußerst beliebte Headbangers Night in Konken geht in ihre 19. Auflage. Am 18. März wird in der Konker Sporthalle den harten Klängen gefrönt. Die Veranstalter von Metalheads Remigiusland haben diesmal fünf Bands an Land gezogen, die ordentlich Action versprechen.

Der Verein Metalheads Remigiusland als Veranstalter steht also bald vor seinem runden Jubiläum. Er hat mit Valiant Viper, Sin69, Hammer King, Whiteshake und Detractor eine Handvoll exzellenter