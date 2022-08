Bildgeschichten und Gemälde, alle mit dem Thema Sehnsucht verbunden, sind am 13., 14. und 21. August im Kulturhaus Kübelberg zu sehen. Geschaffen hat die „Seehnsuchtsstücke“ Jürgen Kizler.

Sehnsucht kennt viele Varianten: Der Mensch sehnt sich nach Frieden und nach der großen Liebe, nach Halt und Orientierung und nicht zuletzt nach Erholung und Ruhe. Jürgen Kizler, hauptberuflich Pastor in Schönenberg-Kübelberg und seit seinem 15. Lebensjahr in verschiedenen Stilen künstlerisch tätig, hat sich den Aspekten der Sehnsucht genähert und stellt die Ergebnisse seit 5. August im historischen Kulturhaus in Kübelberg aus. „Seehnsuchtstücke“ zeigt Acrylbilder, Cartoons und Bildgeschichten – es geht um innere und äußere Reisen, Auseinandersetzungen mit Glaubens-, Werte- und Moralfragen und, ganz konkret, Erinnerungen an Urlaubstage am Wasser.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, im Rahmen der Dorfplatzeröffnung: samstags von 17.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Außerdem kann die Schau am Sonntag, 21. August, von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Info

Weitere Besichtigungstermine können vereinbart werden unter 0176 79087991 und per E-Mail an kulturhaus@schoenenberg-kuebelberg.de.