Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Schatten des alles überragenden ASV Langweiler/Merzweiler spielt auch die SG Perlbachtal bisher eine bärenstarke Saison in der B-Klasse Birkenfeld 1. Ein Sieg am Sonntag (14.30 Uhr) bei der SG Bergen/Berschweiler würde gar schon jetzt den vorzeitigen Einzug in die Aufstiegsrunde bedeuten.

Neun Spiele, 19 Punkte, Tabellenplatz drei. Kein Wunder, dass man bei der SG Perlbachtal damit vollauf zufrieden ist. „Da gibt es bis jetzt nichts zu meckern. Die Jungs ziehen super mit, wir haben