Obwohl „alles zusammengestrichen wurde“, ist der Haushalt der Gemeinde St. Julian auch weiterhin nicht ausgeglichen. Dennoch soll investiert werden.

Trotz aller Bemühungen ist der Jahresfehlbetrag im Haushaltsplan für St. Julian ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Die Gemeinde rechnet im laufenden Jahr mit einem Defizit von gut 135.000 Euro, für 2027 werden knapp 123.000 Euro prognostiziert. Dabei ist doch „alles zusammengestrichen“ worden, wie Ortsbürgermeister Philipp Gruber berichtet. Die größten Punkte auf der Aufwandsseite sind die Umlagen, die an die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und den Landkreis zu zahlen sind. Hinzu kommen die Personalkosten für die Kita. Von 100 Euro bleiben Gemeinden in der VG noch 11,75 Euro, mit denen sie wirtschaften können.

Um das Defizit auszugleichen, müsste der Hebesatz für die Grundsteuer B (für Bauland) auf 1417 Prozent erhöht werden, „doch unsere rote Linie liegt bei 600“, heißt es aus dem Rat. Im Gremium war man sich einig, dass man an den aktuellen Steuersätzen festhalten will. „Wir können froh sein, wenn sich die Windräder drehen, sonst kommen wir nicht aus der Misere“, ist Gruber überzeugt. Er zeigte auf, dass die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit knapp 2000 Euro beträgt. Geplant seien nur sinnvolle Investitionen und weniger als 30 Prozent freiwillige Leistungen.

Haus Berta abreißen und Kita erweitern

Für 2026 sind – finanziert mithilfe des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) oder alternativer Fördertöpfe – einige Maßnahmen geplant, vom Aufarbeiten der römischen Geschichte bis zur Aufwertung des Dorfplatzes in Eschenau. Für 30.000 Euro soll das Haus Berta im Ortsteil Obereisenbach erworben und anschließend abgerissen werden. Kombiniert werden RZN-Mittel und Dorferneuerungszuschüsse sowie Eigenleistung für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Gumbsweiler. Der Umbau eines Stockwerkes im Dorfgemeinschaftshaus St. Julian zu einer Wohnung geht allerdings voll zulasten der Gemeinde. Hierfür sind 80.000 Euro eingeplant, die sich durch Mieteinnahmen über rund acht Jahre amortisieren sollen.

Geplant ist darüber hinaus die Erweiterung der Kita, um gesetzliche Anforderungen wie durchgängige siebenstündige Betreuung zu erfüllen. In diesem Jahr sind dafür 50.000 Euro eingerechnet, im kommenden Jahr 150.000 Euro.