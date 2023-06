Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwischen Bundesstraße und Bahnhofsareal sollen Mountainbike-Freunde – in nicht allzu ferner Zukunft – ihrer Leidenschaft frönen dürfen. Der Kuseler Stadtrat hat grundsätzlich grünes Licht gegeben. Doch stehen noch so einige Fragezeichen hinter dem Vorhaben. Dies betrifft nicht nur die Finanzierung, die ohne erhebliche Hilfe unmöglich zu stemmen ist.

Die Fraktion der Grünen macht Dampf in Sachen Pumptrack: Höchste Zeit sei es, Kindern und Jugendlichen in der Kreisstadt was Interessantes zu bieten. Doch fessele ein professionell