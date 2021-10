Am Donnerstag gegen 12 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau ein Geschäft in der Straße „Am Ring“ und verwickelten den Inhaber in ein Gespräch. Als dieser abgelenkt war, griff einer der Männer in die Kasse und entwendete die Geldscheine. Ein Täter wurde zwischen 45 und 50 Jahren beschrieben. Der andere Tatverdächtige war etwas jünger, etwa 30 Jahre, Bartträger und hatte dunkle Haare. Das geschätzte Alter der Frau betrug etwa 30 bis 35 Jahre. Auf der Wange hatte sie eine auffällige Narbe.