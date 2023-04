Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neunerpacks schnürten am vergangenen Spieltag gleich zwei Mannschaften. In der C-Klasse war der SV Hefersweiler besonders torhungrig, B-Klassist SV Brücken stand dem aber in nichts nach. Da muten acht Tore fast schon etwas sparsam an.

Bevor es am frühen Sonntagnachmittag zur C-Klasse-Partie zwischen dem SV Mackenbach II und dem SV Hefersweiler kam, lagen beide Kontrahenten in der Tabelle fast gleichauf. Aus fünf Spielen hatte