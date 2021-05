Als peinlich bezeichnet Eckard Steuer von den Kuseler Grünen Aussagen von Jürgen Conrad, die im Artikel „Jürgen Conrad steht zum Generationenwechsel“ vom Dienstag angeführt werden. Der SPD-Politiker spiele seine Rolle als Stellvertreter des Landrats herunter, schreibt Steuer in einer Stellungnahme.

Hintergrund ist die Debatte um den Bericht des Rechnungshofs und die Vorwürfe gegen den ehemaligen Landrat Winfried Hirschberger, ebenfalls SPD. Jürgen Conrad sagt, er sei für eine objektive Aufarbeitung der Vorgänge, wobei aber klar zwischen den Verantwortlichen im Haupt- und im Ehrenamt getrennt werden müsse. „Im Ehrenamt ist man somit scheinbar nicht verantwortlich“, schreibt Steuer, Mitglied im Kreistag und Stadtrat Kusel und ehemaliger Kandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters. Er fährt fort: „Keinesfalls, denn als erster Kreisbeigeordneter und damit Stellvertreter des Landrats ist man ja nicht ständig in das laufende Verwaltungshandeln eingebunden.“

Keiner näher dran

So argumentiert der ehrenamtliche Stellvertreter des Landrates, Jürgen Conrad. Steuer weiter: „Seit über acht Jahren ist Jürgen Conrad erster Kreisbeigeordneter, keiner war damit näher am besagten ,Verwaltungshandeln’ dran. Dazu ist Jürgen Conrad Volljurist. Dieses Amt jetzt auf ein paar unaufschiebbare Unterschriften, Repräsentationsaufgaben und operative Tätigkeiten in wirklich nur ganz seltenen Notsituationen herunterzuspielen ist mehr als peinlich. Schließlich erhält man dafür auch eine nicht unerhebliche Aufwandsentschädigung.“

Den Artikel vom 3. November finden sie hier.