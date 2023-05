Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Hauch der „Chippendales“ weht über die Bühne, wenn die „Zwölf Tenöre“ in der Zugabe ein bisschen nackten Oberkörper zeigen. Worms war der erste von mehreren Auftritten in der Region. Am 9. März ist die sangesfreudige Herrenrunde zu Gast in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel.

„Wer kennt uns noch nicht?“ Auf die Frage Alexander Herzogs heben sich nur wenige Hände. Die meisten Gäste sind bereits eingefleischte Fans des Ensembles,