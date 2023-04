Martina Braun ist eine leidenschaftliche Näherin. Vor fast zwei Jahrzehnten hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und ein Geschäft in Brücken eröffnet. Dort werden Stoffe und Maßanfertigungen verkauft. Mit ihren Helferinnen näht sie auch besondere Kissen, die an Patientinnen in Kliniken verteilt werden.

Im Nähhaus von Martina Braun in der Hauptstraße wird konzentriert gearbeitet. Sieben Frauen sind damit beschäftigt, Kissen zu nähen. 19 sogenannte Lagerungskissen seien bereits fertig, und auch 39 Herzkissen haben die Frauen bereits genäht. Mit den Herzkissen hat es etwas Besonderes auf sich. Denn diese werden als Therapiekissen für Frauen genutzt, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Braun erläutert, die Herzkissen seien eine Idee aus den USA. Rosel Wein aus Brücken brachte über eine Frau aus Dänemark die Aktion 2012 nach Brücken in das Nähhaus, die bei der Inhaberin auf fruchtbaren Boden fiel. Brustkrebspatientinnen können die Herzkissen unter den Arm „klemmen“. Das erleichtere das Liegen und beuge Lymphschwellungen und Narbenschmerzen vor. Zum Schutz von Druckstellen könne das Kissen auch beim Autofahren unter dem Gurt verwendet werden. „Hinter jedem Herzkissen steckt ein Schicksal für eine ganze Familie“, betont Braun, die vor 35 Jahren mit dem Nähen begonnen und vor 17 Jahren ihren Laden eröffnet hat. Sie erhalte oft Dankesworte von den Betroffenen, die betonten, dass die Kissen gegen den Schmerz und gut für die Seele seien.

Seit dem Start 1400 Therapiekissen genäht

Seit sie die Aktion gestartet hat, wurden in ihrem Geschäft 1400 dieser Therapiekissen gefertigt, sagt die Näherin stolz. Es hätten bereits mehr sein können, aber „durch Corona waren leider die Möglichkeiten stark eingeschränkt“, sagt Braun. Bei der Arbeit wird die Näherin von Helfern unterstützt, manchmal wollten sogar Kinder mitmachen.

Braun sucht die Baumwollstoffe aus und die Helfer wählen die jeweiligen Farbmuster. Während die einen noch mit dem Zuschneiden der Stoffe beschäftigt sind, sitzen andere bereits an der Nähmaschine, füllen bereits fertige Herzen mit Fasern oder nähen die Kissen per Hand zu. Bettina Lukasczyk aus Etschberg wurde vor wenigen Wochen auf die Aktion aufmerksam und hilft nun beim Zunähen der Kissen. Auch Rosel Wein packt seit Jahren mit an. „Mir war es ein Herzensanliegen, den schwer kranken Frauen zu helfen. Deshalb bin ich immer dabei.“

Die jetzt genähten Kissen gehen an die Uni-Klinik Homburg und an das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. In der Vergangenheit wurden auch Therapiekissen nach Landstuhl, Neunkirchen oder St. Wendel gebracht. Allerdings müssen es nicht immer Herzkissen sein. Bis Ende Januar wurden 120 kleine Nilpferde und 46 Schildkröten für kranke Kinder und deren Geschwister genäht, sagt Braun, die ergänzt, dass Helfer stets willkommen seien – es gebe mehrere Termine im Jahr. Weitere Infos unter Telefon 06386 1772 sowie im Nähhaus Brücken, Hauptstraße 64.