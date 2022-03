Nachdem alle Bauplätze im Neubaugebiet Breitwies/Flur in Konken vergeben sind, steht nun der Endausbau an. Schätzungen aus dem Jahr 2018 gehen von Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro für die Anlage von Gehwegen, Rinnen und der Asphaltdecke aus. Allerdings gehen die Ratsmitglieder davon aus, dass die Kosten sich inzwischen mindestens verdoppelt haben. Die Summe werde zu 90 Prozent auf die Anlieger und zu zehn Prozent auf die Gemeinde umgelegt, erläuterte Ortsbürgermeister Karl Knecht. Der Rat beschloss den Ausbau, die Ausschreibung der Planung erfolgt durch die Verbandsgemeinde. Ob der Ausbau im Zusammenhang mit dem Bau der Wahnweger Straße erfolgen kann, ist unklar. Von einer Kombination beider Maßnahmen verspricht sich die Gemeinde günstigere Konditionen. Ausgebaut werden solle auch noch die Homburger Straße, informierte Knecht.