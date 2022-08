Drei hochmotorisierte Fahrzeuge haben sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Rennen geliefert. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei die Autos auf der A62 in Höhe der Henschtalbrücke gemeldet, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sich und andere Autos links und rechts überholt haben. Eine Zeugin, teilt die Polizei mit, beschrieb die Geschwindigkeit der Boliden so hoch, dass es ihr vorgekommen sei, als würde ihr Fahrzeug von Düsenjägern überholt. Bei den am Rennen beteiligten Autos soll es sich um einen weißen Porsche mit KUS-Händlerkennzeichen, ein weißes BMW-Coupé mit Kuseler Kennzeichen und um einen weißen Audi mit der Kennzeichenkennung „KIB“ handeln. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls sollen sich mit der Autobahnpolizei in Verbindung setzen, Telefon 0631 35340, E-Mail pastkaiserslautern@polizei.rlp.de.