Drei bis vier Autos würden sich ein Rennen am Weiher in Rammelsbach liefern, mehrmals seien sie mit quietschenden Reifen und heulenden Motoren durch die Haschbacher Straße gebraust. Diese Information erhielt die Polizei am Sonntag, 5. Juli, gegen 21.30 Uhr. Wie die Kuseler Polizei nun mitteilt, konnten Beamte hernach im Einmündungsbereich Richtung Kindergarten tatsächlich Reifenspuren feststellen, die auf einen rasanten Fahrstil hindeuten.

Laut Zeugenaussagen hatten sich die am Rennen beteiligten Fahrzeuge später am Sonntagabend in Richtung Altenglan entfernt. Es habe sich um kleinere Autos gehandelt: So seien ein blauer Fiat und zwei dunkle VW Polo beteiligt gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.