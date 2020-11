Mehrere Säcke mit Hausmüll sind in Langweiler im Bereich der B 270 gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fund von einem Zeugen am Samstagmorgen gemeldet. Entdeckt worden sei die illegale Müllablagerung aber bereist am Donnerstagabend. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizei in Lauterecken zu melden.