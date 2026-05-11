15 Geräte stehen nun für Unterricht und Training bereit: An der IGS Schönenberg-Kübelberg ist ein Kraftraum eröffnet worden.

Dank der Zuwendung der Erika-und-Wolfgang-Hutzel-Stiftung verfügt die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg nun über einen eigenen Kraftraum. Bei der offiziellen Eröffnung testeten die Schülerinnen und Schüler die Geräte bereits.

Stärkung des sportlichen Profils der Schule

„Ein großer Tag für die Schule“, sagte Schulleiter Michael Schlemmer, sichtlich erfreut über dieses Pfund, mit dem die IGS nun wuchern könne. Er dankte dem Ehepaar Erika und Wolfgang Hutzel, dessen Stiftung die finanziellen Mittel bereitgestellt hat. Anerkennung sprach er außerdem den Sportlehrkräften sowie dem Leistungskurs Sport der Jahrgangsstufe elf aus, die die Gestaltung des Raums maßgeblich vorangetrieben hätten.

Peter Molter, stellvertretender Schulleiter und Sportlehrer, betonte, der „moderne Trainingsraum“ füge sich ideal in das sportliche Profil der Schule ein. Für Sportklassen, Wahlpflichtfächer und Leistungskurse sowie für leistungsorientierte Sportlerinnen und Sportler eröffne er wichtige Möglichkeiten. Alle Schüler könnten dort ihre motorischen Fähigkeiten verbessern, ihre Leistungsfähigkeit steigern und ihre sportlichen Ziele gezielter verfolgen.

Zurück zum aufrechten Gang

Der Kraftraum ist mit 15 hochwertigen Geräten ausgestattet, die ein Training aller Muskelgruppen erlauben, erläuterte Molter. Die Schüler Nico Appel, Oleksii Melnyk, Melina Schäfer und Finn Kreuscher ergänzten, ein Training in diesem Raum leiste einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und beuge Verletzungen beim Sport vor. Augenzwinkernd erklärten sie: „Wir lernen nun wieder, aufrecht zu gehen“ – der intensive Handykonsum habe den aufrechten Gang zurückentwickelt. „Zeit, dass sich etwas ändert“, so die Botschaft. Molter fügte schmunzelnd hinzu: „Wir haben jetzt ein Fitnessstudio in der IGS. Welche andere Schule in Rheinland-Pfalz kann das schon von sich behaupten.“

Auch sein Kollege Jan Kornelsen habe viele Stunden in seiner Freizeit in den Aufbau der Geräte investiert. Der neue Kraftraum stehe sinnbildlich für das, was die Schule ausmache: „Förderung, Herausforderung und gemeinsame Arbeit an einer starken Zukunft für die Schülerinnen und Schüler.“ Molter wünscht sich „einen Ort, an dem Kraft, Teamgeist, Disziplin und Selbstvertrauen wachsen“.

Schon vieles durch Spenden ermöglicht

Der Raum sei zuvor nur als Lager genutzt worden, sogar einen Ster Holz habe er dort vorgefunden, schilderte Wolfgang Hutzel. Dank der zahlreichen Helfer sei „ein wunderschöner Kraftraum entstanden“. Dieser ergänze den Soccercourt, die Kletterwand und den Schulgarten, die ebenfalls durch Zuwendungen der Stiftung möglich wurden.

Zum Abschluss durften die Schülerinnen und Schüler den Kraftraum stürmen. Sie nahmen die Geräte sofort in Beschlag: Laufen, rudern, Gewichte stemmen – es gibt viel zu trainieren. Der mit großen Fenstern und Glastrennwänden ausgestattete Raum ist abgeschlossen. Ältere Schüler dürfen ihn während des Sportunterrichts unter Aufsicht nutzen. Mit Sicherheit werde der Kraftraum gern und häufig genutzt, auch von Erwachsenen, sagte Molter.