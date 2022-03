Schüler und Lehrer der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg bildeten am Montag eine Menschenkette. Viele hielten selbstgebastelte Bilder oder Plakate mit Botschaften gegen Krieg und für Frieden in den Händen. Etwas über drei Kilometer standen sie Seite an Seite über das komplette Schulgelände verteilt.

In der kommenden Woche wird die IGS sieben ukrainische Flüchtlingskinder aufnehmen.

Spendenlauf mit 780 Teilnehmern

Den seit über drei Wochen andauernden russischen Angriff auf die Ukraine und die dort lebenden Menschen nahm die IGS zum Anlass, einen Spendenlauf zu veranstalten. Die rund 780 Schüler (Klassenstufen fünf bis zwölf) bekommen pro zurückgelegtem Kilometer Laufstrecke, einen vorher individuell ausgehandelten Spendenbetrag von einem Sponsor aus ihrem privaten Umfeld. Die Summe steht noch nicht endgültig fest. Ein Teil des Geldes geht auf das Spendenkonto des Kreises Kusel zugunsten der polnischen Partnerregion Brzeg, um bei der Versorgung der dort gestrandeten und durchlaufenden Flüchtlingen zu unterstützen.

„Frieden, so wie wir ihn kennen, ist leider nicht mehr selbstverständlich und mit unserem Aktionstag setzen wir ein sichtbares Zeichen, dass wir jegliche kriegerische Auseinandersetzung ablehnen und Frieden für alle Völker, Staaten und Menschen wollen.“ Das sagte Schulleiter Uwe Steinberg in seiner Ansprache auf dem Schulhof der IGS.