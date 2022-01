Schönenberg-Kübelberg. Anmeldungen für die fünfte Klasse an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr sind zwischen Freitag, 28. Januar, und Dienstag, 1. Februar, möglich.

An vier Tagen können die aktuellen Viertklässler in der Sporthalle am Standort Schönenberg-Kübelberg nach Terminvergaben (online oder telefonisch unter 06373 811010) eingeschrieben werden: am Freitag, Montag und Dienstag jeweils von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Zur Anmeldung kann nur ein Elternteil ohne Kind erscheinen. Für die Anmeldungen in der Sporthalle gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Der Test aus einem Testzentrum darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Weiterhin sind bei der Anmeldung vorzulegen: das Original und eine Kopie vom Halbjahreszeugnis des Kindes, das Anmeldeformular (diese werden in der Grundschule verteilt, sind aber auch im Internet abrufbar oder vor Ort erhältlich), ein Passbild des Kindes mit Name und Geburtsdatum auf der Rückseite, um die Busfahrkarte zu beantragen, sowie ein Nachweis des Masernimpfschutzes

Im Netz



www.igs-skw.de