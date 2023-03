Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Fassadenhersteller IGM hat einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Er wird die Fassade für das „Porsche Design Center“ in Stuttgart fertigen. Damit sind die IGM-Auftragsbücher bis weit ins Jahr 2022 hinein gefüllt. Die IGM-Eigentümer arbeiten derweil an einer Vision.

Die IGM-Geschäfte könnten kaum besser laufen, folgt man den Worten von Mehrheitsgesellschafter Michael Groß. Dass die Fassadenspezialisten aus Medard nun auch den millionenschweren