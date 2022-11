Nächstes Jahr soll es in Kusel drei verkaufsoffene Sonntage geben: Zu jenen am Altstadtfest und zur Herbstmesse soll einer am ersten Sonntag im November hinzukommen. Darüber informiert die Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Kusel, Sandra Dick. „Wir werden ein Fest kreieren“, sagt sie. Denn: Voraussetzung dafür, einen verkaufsoffenen Sonntag anmelden zu können, ist eine wiederkehrende Veranstaltung als Anlass. Als erste Idee sei an ein Streetfood-Fest in der Bahnhofstraße gedacht. „Jeder Tag, den man zusätzlich hat, ist gut“, erklärt sie die Bedeutung eines verkaufsoffenen Sonntags – zumal einem, bei dem es schon auf Weihnachten zu geht. Ziel sie auch, die Stadt zu beleben, betont die IG-Vorsitzende. Und: „Man muss den Kunden etwas bieten.“

IG-Mitgliedern und allen Interessierten, möglicherweise auch jenem, der sich mit dem Gedanken trägt, ein Geschäft in Kusel zu eröffnen, wird ab kommendem Jahr noch mehr geboten: An jedem zweiten Mittwoch im Monat wird es einen Stammtisch in der Kochschen Hauswirtschaft geben. Auch dabei sei das Ziel, gemeinsame Ideen für die Stadt zu entwickeln.