Mit Warnstreiks in mehreren Betrieben erhöht die Industriegewerkschaft (IG) Metall den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie.

Bei der Bito-Lagertechnik in Meisenheim legen die Metaller am Mittwochmittag für eine Stunde die Arbeit nieder, wie die IG Metall am Montag mitteilte. Das Familienunternehmen hat auch ein Kunststoffwerk in Lauterecken.

Auch am Standort Rheinböllen von Continental-Teves findet am Mittwoch ein einstündiger Warnstreik statt. Für Donnerstag sind weitere Warnstreiks in Bad Kreuznach und Bad Sobernheim sowie erneut in Meisenheim angekündigt. In Kaiserslautern sollen unter anderem Beschäftigte bei Opel und Adient die Arbeit niederlegen.

Forderung: Acht Prozent mehr Lohn

„Wer mehrere Wochen aus taktischen Gründen die Tarifverhandlungen nur verschleppt und dann Almosen bietet, hat die Konsequenzen zu tragen“, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Bad Kreuznach, Ingo Petzold. Angesichts der finanziellen Belastungen der Arbeitnehmer sei dies ein „unverantwortliches Verhalten“ der Metall-Arbeitgeber. Im Tarifgebiet der Mittelgruppe, zu dem Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören, gibt es 380 000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.

Die Arbeitgeber hatten in den regional geführten Verhandlungen Einmalzahlungen von 100 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 30 Monaten sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Hingegen verlangt die Gewerkschaft für einen Zeitraum von zwölf Monaten acht Prozent mehr Lohn.