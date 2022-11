Lauterecken. Mit Warnstreiks in mehreren Betrieben will die Industrigewerkschaft (IG) Metall den Druck in den Tarfiverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Beteiligt ist am Montag auch das Bito-Werk in Lauterecken.

Die IG Metall ruft die Lauterecker Beschäftigten dazu auf, die Arbeit zwischen 12.30 und 13.30 eine Stunde lang niederzulegen und sich an dem Streik vor dem Werkstor zu beteiligen. Ein Vertreter der Gewerkschaft sagte gegenüber der RHEINPFALZ, man rechne in der Veldenzstadt mit bis zu 50 Streik-Teilnehmern. Bei Adient Components in Rockenhausen sind die Mitarbeiter dazu aufgerufen, sich an der Frühschluss-Aktion zu beteiligen, also eine Stunde früher die Arbeit zu beenden und nach Hause zu gehen.

Es ist die zweite Warnstreikwoche. Der IG Metall zufolge haben sich in Woche eins 800 Beschäftigte aus sechs Betrieben im Bereich der Geschäftsstelle Bad Kreuznach an den Aktionen beteiligt. „Wer mehrere Wochen aus taktischen Gründen die Tarifverhandlungen nur verschleppt und dann Almosen bietet, bekommt den Druck aus den Betrieben zu spüren“, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Bad Kreuznach, Ingo Petzold, nach der ersten Warnstreikwoche. Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Montaten acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten zuletzt Einmalzahlungen von 100 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 30 Monaten sowie eine nicht bezifferte Erhöhrung der Lohntabellen angeboten. Die vierte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern der Mittelgruppe findet am 10. November in Saarbrücken statt.