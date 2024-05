Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Die Interessengemeinschaft (IG) Kusel hat am Mittwochabend Daniel Keil als neuen Vorsitzenden gewählt. Der 35-jährige Bestattungsunternehmer löst die bisherige Vorsitzende Sandra Dick ab, die nicht mehr kandidiert hatte.

Keil wohnt in St. Julian und hat sein Geschäft seit mehr als zehn Jahren in Kusel sowie Dependancen in seinem Heimatort und in Glan-Münchweiler. In der IG Kusel war er bisher Kassenwart. Für die Zukunft schwebt ihm vor, die IG auch für Privatpersonen zu öffnen. „Wir werden immer nur als Verein für Gewerbetreibende gesehen“, sagt er. Vielen sei gar nicht klar, dass auch Privatleute Mitglied werden könnten. Dies wolle er ändern, auch um die Bevölkerung stärker zu beteiligen, wenn es darum geht, die Attraktivität Kusels zu steigern.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Marcel Keidel als zweiter Vorsitzender gewählt. Der Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan löst Stephan Just in diesem Amt ab. Kassierer sind Christian Creutz und sein Stellvertreter Andreas Schnellting. Als Schriftführer wurde Andreas Burchert in Abwesenheit gewählt, damit die Wahl wirksam werde, müsse dieser sein Amt noch bestätigen, teilte Keil mit. Stellvertreter ist Detlef Grimm.

Wieder Streetfood-Festival im Herbst

Der Vorstand, dem auch die fünf Beisitzer Oliver Groß, Daniel Bößhaar, Sarah Bößhaar, Carsten Schug und Heiko Emser angehören, soll nach dem Willen der Mitglieder künftig durch eine Aushilfe bei Bürotätigkeiten entlastet werden. Es werde nun eine Person gesucht, die auf Minijob-Basis dem Vorstand zur Hand geht, damit das Team mehr Kapazitäten für die Kernarbeit im Verein hat, sagte Keil.

Als nächster regulärer Termin stehe das Hutmacherfest auf der Agenda, berichtete er. Unter anderen solle im Herbst auch wieder ein Streetfood-Festival organisiert werden. Die IG Kusel zählt aktuell rund 90 Mitglieder. Der Vorstand wurde für zwei Jahre gewählt. Bei der ersten Mitgliederversammlung vor wenigen Wochen hatte sich niemand für den Vorsitz zur Verfügung gestellt. Im zweiten Anlauf war Daniel Keil vorgeschlagen worden und wurde daraufhin auch gleich gewählt.