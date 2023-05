Die Jury hat getagt und entschieden – welcher Vorschlag zur Gestaltung des Areals Lehnstaffel gewonne hat, wird jedoch erst am Samstag bekanntgegeben. Dann ist Tag der Städtebauförderung – und mit Mittel aus dieser Programm konnte die Stadt Kusel den Ideenwettbewerb für die Neuordnung des Bereichs in der Innenstadt beim blauen Pavillon ausschreiben. Dieser wurde vom Büro „Hille und Tesch – Architekten und Stadtplaner“ aus Ingelheim betreut. 15 Arbeiten von Architekturbüros aus ganz Deutschland sind eingereicht worden und werden am Samstag in der Fritz-Wunderlich-Halle gezeigt, um 11 Uhr findet die Preisverleihung statt.