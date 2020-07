Das Haus der Ideenschmiede wird im Oktober offiziell eingeweiht. Das hat das Landesjugendpfarramt mitgeteilt. Die Ideenschmiede ist Teil der Alte-Welt-Initiative von vier Landkreisen und protestantischer Kirche.

Inzwischen sind drei Mitarbeiter der Ideenschmiede aktiv, die ihre Büros im früheren Schwesternwohnheimhaben. Eine Stelle hat die Kirche selbst eingerichtet, zwei weitere werden über das Programm „Demokratie leben“ finanziert. In der Ideenschmiede sollen Projekte entwickelt werden, die den ländlichen Raum voranbringen – vor allem solche für die Jugend. Dabei wird das vom Landesjugendamt schon an anderer Stelle bewährte „Dorf-Leben“ umgesetzt werden. Bei einem Tag der offenen Tür im Oktober will sich die Ideenschmiede der Bevölkerung vorstellen. Denn für ihre Arbeit ist Engagement der Bürger notwendig.

In einem Gespräch mit dem Ortsgemeinderat Reipoltskirchen wurden nicht nur die bisherigen Projekte der Alte-Welt-Initiative vorgestellt – vom Alte-Welt-Bus bis zum 5G-Netzausbau. Es ging auch um die „Kunst im Grünen“, die vor dem Aus steht. Initiative und Ortsgemeinderat wollen in einer weiteren Sitzung am 20. August besprechen, wie „Kunst im Grünen“ vielleicht trotzdem weitergeführt werden kann.