Am Samstag, 27. Juni, findet der 37. Idar-Obersteiner Altstadtlauf statt. Auf dem Programm stehen insgesamt sechs Läufe für verschiedene Altersklassen.

Der erste Wettbewerb startet um 15.30 Uhr, die Hauptläufe beginnen ab 18 Uhr. Veranstaltet wird der Laufwettbewerb wie immer vom Stadtjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtverband sporttreibender Vereine Idar-Oberstein und TV 1848 Oberstein.

Am Altstadtlauf teilnehmen können Läufer ab Altersklasse U8 (Jahrgang 2019 bis 2022), diese absolvieren beim Lauf 1 eine Strecke von 370 Metern. Je Altersklasse steigern sich die Distanzen bis zum Lauf 6, der über rund 6,5 Kilometer geht. Die Strecke führt durch die Fußgängerzone unterhalb der Felsenkirche. Start und Ziel befinden sich auf der Rückseite der Touristinfo im Stadtteil Oberstein.

Anmeldeschluss am 21. Juni

Die Anmeldung erfolgt unter my.raceresult.com, das Online-Portal ist ab sofort freigeschaltet. Die Meldegebühr für Erwachsene beträgt 5 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro, Kinder U8 sind frei. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 21. Juni 2026, um 23.59 Uhr, Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nähere Auskünfte und die Ausschreibung mit allen Informationen gibt es beim Sportreferenten Armin Vogt, Telefon 06781/64-5042, E-Mail armin.vogt@idar-oberstein.de, sowie auf der städtischen Internetseite www.idar-oberstein.de. Von dort führt ein Link zum Anmeldeportal.