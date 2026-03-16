Josua Bernbeck kehrt mit Pianistin Doriana Tchakarova für einen Liederabend nach Kusel zurück. Konstanze Führlbeck hat mit ihm gesprochen.

Was werden Sie kommenden Sonntag in Kusel für uns singen?

Unser Programm besteht aus vier Blöcken: Wir beginnen mit neun Liedern und Gesängen von Johannes Brahms, op. 32; dann folgen zwei Vertonungen von Carl Loewes Wanderers Nachtlied, nach den bekannten Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe. Das Herzstück des Konzerts bilden die Abendbilder von Hugo Wolf und der letzte Block bildet drei Petrarca-Sonette von Franz Liszt in der zweiten Fassung. Das ist erwähnenswert, weil diese Fassung seltener gespielt wird.

Warum nehmen Sie Werke verschiedener Komponisten in Ihr Programm und nicht einen der großen Liederzyklen?

Mir liegen die großen Zyklen sehr am Herzen, da sie wie ein Theaterstück eine dramaturgische Idee verfolgen. In diesem Fall haben meine Duopartnerin und ich aber diesen Liederabend unter dem Motto „Im Abendlicht“ individuell zusammengestellt. Man kann eine solche Thematik durch verschiedene Einzelwerke noch facettenreicher gestalten.

Warum haben Sie sich für diese Werke entschieden?

Was alle Werke verbindet, ist die große Klangpalette von hoher Dramatik bis zu feinster Intimität, oft unterstütz durch einen sehr orchestralen Klang in der Klavierstimme. Ich habe einen gewissen Hang zur Melancholie, die gerade bei den Brahms Vertonungen der Gedichte von August von Platen und Georg Friedrich Daumer sehr zu tragen kommt. Diese Schwere liegt mir am Herzen.

Warum?

Für mich kaschieren diese Lieder nichts, sie beziehen sich auch auf negative Gedanken und greifen nicht nur das romantische Motiv der goldgelben Abendsonne auf. Mich fasziniert die Gedankenwelt um die Themen Vergänglichkeit und Ewigkeit. Während Hugo Wolf seine Abendbilder dem Naturschauspiel des Sonnenuntergangs und der hereinbrechenden Nacht widmet, wählt Brahms Texte, die von Schmerz und unerfüllter Liebe handeln, die das lyrische Ich in seinen Emotionen aufwühlt. Die verzweifelte Suche nach Sinnhaftigkeit.

Und warum haben Sie Liszts „Petrarca“-Sonette ausgewählt?

Die Petrarca Sonette verbinden für mich beide Perspektiven. Sie beinhalten sowohl die emotionalen Höhe- und Tiefpunkte der Psyche als auch das romantischen Motiv der Verklärung.

Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit Ihrer Begleiterin Doriana Tchakarova zustande gekommen?

Ich kannte Doriana zu Beginn meines Studiums nur von CD-Aufnahmen. Mein Professor hat öfter Liederabende mit ihr gegeben. Eines Tages habe ich ihr vorgesungen. Daraus ist eine wertvolle künstlerische und freundschaftliche Zusammenarbeit geworden. Wir machen regelmäßig zusammen Liedprojekte, seit 2022.

Wo liegen Ihre musikalischen Schwerpunkte?

Ich komme ursprünglich vom Knabenchor, also aus der geistlichen Chormusik, vor allem aus dem Oratorium. Das Kunstlied habe ich durch meinen ersten Gesangsunterricht beim Knabenchor Collegium iuvenum Stuttgart entdeckt, wo ich 2011 angefangen hatte. Im Studium habe ich mich dann aktiv damit beschäftigt.

Auch mit der Oper?

Ja. Man sollte offen sein. Oper, Oratorium, Lied – mir ist aufgefallen, dass ich in allen drei Feldern viel zu geben habe. Das Lied lehrt mich, meine Flexibilität zu wahren und den Farbenreichtum meiner Stimme. Das Oratorium ist meine Wurzel, der Bereich, den ich bisher am tiefsten verinnerlicht habe. Und das Darstellen auf der Opernbühne macht meinen Ausdruck freier. Der Konzertgesang profitiert enorm durch das Darstellen auf einer Opernbühne.

Ist Ihre Stimme eher lyrisch oder dramatisch?

Ja. Man sollte offen sein. Oper, Oratorium, Lied – mir ist aufgefallen, dass ich in allen drei Feldern viel zu geben habe. Das Lied lehrt mich, meine Flexibilität zu wahren und den Farbenreichtum meiner Stimme. Das Oratorium ist meine Wurzel, der Bereich, den ich bisher am tiefsten verinnerlicht habe. Und das Darstellen auf der Opernbühne macht meinen Ausdruck freier. Der Konzertgesang profitiert enorm durch das Darstellen auf einer Opernbühne.

Was sind Ihre Lieblingswerke oder Lieblingskomponisten?

Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt verschiedenste Werke die mich stark beeindrucken und geprägt haben und es wechselt auch von Zeit zu Zeit. Oft ist es jedoch die Musik, an der ich gerade arbeite, da ich diese am intensivsten nachempfinden kann.

Wie haben Sie selbst zur Musik gefunden?

Ich komme aus einem Nicht-Musiker-Haushalt, in dem Musik als Hobby aber sehr gepflegt wurde. Ich habe früh gemerkt, dass Musik meine Berufung ist. Ich könnte das nicht nebenher machen. Neben dem Klavierspiel hat vor allem das gemeinsame Singen in der Familie mein Interesse geweckt. Ich war seit der Grundschule in Chören; besonders der Klang von Knabenchören hat sich in meine Seele eingeprägt.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich mache jetzt meinen Bachelor fertig und beginne dann meinen Master in Stuttgart. Ich bin als freischaffender Sänger im Oratorienfach recht aktiv, da stehen einige große Projekte an, zum Beispiel die Petite Messe Solennelle von Rossini als Basssolist mit dem Landesjugendchor Baden-Württemberg unter Yuval Weinberg in Stuttgart, Karlsruhe und Nagold. Ich möchte neben meinen jetzigen Engagements aber weiterhin mein Repertoire für Lied und Oper aufbauen und besonders Erfahrungen auf der Opernbühne machen, um auch in diesem Bereich noch mehr Fuß zu fassen.

Zur Person

Josua Bernbeck wurde 2001 in Waiblingen bei Stuttgart als drittes von vier Kindern in ein musikliebendes Elternhaus geboren. Seine Mutter, eine Kinderkrankenschwester, spielt Querflöte. Sein Vater, ein Kinderarzt, ist als Cellist in Laienorchestern aktiv. Josua Bernbeck kam 2011 zu dem Knabenchor Collegium iuvenum Stuttgart, wo er zunächst als Knabensopran sang. Er wirkte als Knabensolist in Konzerten, Opernproduktionen und CD-Aufnahmen mit. 2021 begann er sein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und setzt dieses aktuell in Stuttgart fort. Als Bach-Interpret trat er 2024 im Festspielhaus Baden-Baden auf, er gastierte auch beim Bach-Fest in Leipzig und Stuttgart. Im Konzertbereich umfasst sein Repertoire Partien vom Frühbarock bis zu Uraufführungen. 2023 war er Stipendiat der Fritz-Wunderlich-Stiftung und der Liedakademie des Heidelberger Frühlings.



Termin

Liederabend am Sonntag, 22. März, 17 Uhr, Horst-Eckel-Haus, Kusel.

