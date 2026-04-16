„Für mich ist das schlimmer, als wenn es ein Wolf gewesen wäre“, sagt Naturpädagogin Melanie Müller. Eins ihrer Damtiere wurde gerissen. Klar ist nun: es war ein Haushund.

„Ich kannte meine sieben Damtiere und meinen Hirsch mit Namen“, erzählt Melanie Müller aus Pfeffelbach. Die Tierhalterin hat in den vergangenen Tagen mit einem emotionalen Aufruf in sozialen Medien Aufmerksamkeit erregt. Doch von vorne: Müller arbeitet im Westpfalz-Klinikum, in der Freizeit gilt ihre Leidenschaft vor allem den Tieren – und den Kindern. Rund um eine frühere Jagdhütte samt Wildgatter hat sie sich eingerichtet, um Kindergartengruppen und Schulklassen die Natur näherzubringen. Ziege, Schafe und eben Damtiere grasen auf den umzäunten Weiden bei Pfeffelbach. Oder besser: grasten.

„Wir hatten mitbekommen, dass es im Landkreis Kusel mehrere Wolfsrisse gab und das Präventionsgebiet Hunsrück ausgeweitet worden ist“, erinnert sich Müller an die Ereignisse Mitte Februar zurück. Ausgerechnet an dem Tag, an dem sie Fotos des Damwildgatters habe schießen wollen, um sie für einen Antrag zur finanziellen Förderung eines Herdenschutzes zu verwenden, passierte es: „Wir fanden ein totes Damtier; die anderen sind geflüchtet. Die haben wir seitdem nicht mehr gesehen.“ Nur der Hirsch sei am 18. Februar noch im Gatter gewesen, sagt Müller: „Er ist mit dem Geweih nicht durch das Loch im Zaun gekommen.“ Noch am selben Tag sei eine Mitarbeiterin des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo) gekommen, habe das gerissene Damtier untersucht und dokumentiert sowie einen Abstrich der Bisswunde genommen.

Zuvor mehrere Wolfrisse in der Nähe

„Ein paar Tage zuvor gab es Risse in der Umgebung, da sind wir davon ausgegangen, dass es auch bei uns der Wolf war“, sagt Müller. Mit Unterstützung des Kluwo sei das Gatter abgesichert worden; einen Elektrozaun samt Weidezaungerät und sogenannte Foxlights (batteriebetriebene LED-Wildabwehrlampen) hatte die Kluwo-Mitarbeiterin gleich mitgebracht. Seitdem hat Müller selbst aufgerüstet – schließlich will sie ihre Schafe und Ziegen schützen. Den Hirsch habe sie wenige Tage nach dem Angriff weggegeben: „Ihn allein zu halten, ist nicht tiergerecht, das mache ich nicht.“

»Die Damtiere hatten alle Namen, ich konnte sie unterscheiden«, sagt Halterin Melanie Müller. Archivfoto: Melanie Müller/oho

Anfang der Woche habe Müller ein Anruf des Kluwo erreicht: Die DNA-Analyse habe ergeben, dass es kein Wolfsriss war, sondern dass ein Haushund das Damtier getötet hat. „Das hat mich sehr wütend gemacht“, sagt Müller und ergänzt: „Wenn es um meine Tiere geht, werde ich emotional. Die Damtiere hatten alle Namen, ich konnte sie unterscheiden.“ Jedenfalls sei diese Mitteilung für sie schlimmer als eine Wolfs-Bestätigung. „Ein Hund hat ein Herrchen oder Frauchen, ein Hund sollte versichert sein und angeleint geführt werden. Gerade wenn Tiere trächtig sind, geht man doch nicht ohne Leine mit seinem Hund in die Natur“, sagt Müller hörbar erzürnt.

Hoffen auf Mumm oder entscheidenden Tipp

Sie beschäftigt außerdem die Frage: „Warum steht der- oder diejenige nicht dazu? Wir reißen doch niemandem den Kopf ab. Schade, dass der Halter offenbar nicht genug Mumm hat und zugibt: Mein Hund war’s, was können wir tun?“ Das hätte, zeigt sich die Tierhalterin überzeugt, auch vielen Menschen im Ort die Angst genommen, die sich vor einem Wolf fürchteten. Also hat sie einen Facebookbeitrag verfasst, der fast 300-mal geteilt wurde. Die vielen Ausrufezeichen in ihrem Text lassen erkennen: „Als ich den geschrieben habe, war ich sehr aufgebracht.“ Im Beitrag findet sich auch der Aufruf, ihr Hinweise zu geben, wenn man im Februar etwas zur Sache beobachtet hat. „Es gab Rückmeldungen, aber bislang noch alles ohne Erfolg“, sagt Müller.

Da war die Herde noch vereint: die Damtiere von Melanie Müller. Foto: Melanie Müller/oho

Den Zaun des Gatters hat sie mittlerweile verstärkt und so gut es geht gegen den Wolf aufgerüstet – und gegen freilaufende Haushunde. Ob sich der Hundebesitzer bei ihr meldet? „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Müller. Geht es nach ihr, soll wieder Damwild ins Gatter bei Pfeffelbach einziehen: „Das gehört einfach dazu. Mein Opa und sein Bruder haben das Gatter vor 70 Jahren aufgebaut, und es war schon immer so, dass dort Damtiere lebten. Allerdings brauche ich wohl noch etwas Zeit.“

Info: Genetische Untersuchungen in Bezug auf Wölfe

Nach Angaben des auf Bundesebene für Naturschutzbelange zuständigen Bundesumweltministeriums untersucht das Senckenberg-Institut als „Nationales Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei Luchs und Wolf“ die bundesweit erhobenen Wolfsproben zentral in seinen Labors. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite schreibt, wird die Kern-DNA untersucht. Die Analyse ermöglicht die Erstellung eines sogenannten genetischen Fingerabdrucks. Die ganz individuellen Merkmale erlauben allerlei Rückschlüsse.