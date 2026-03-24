Maik Schwingel ist nach einem schweren Waldunfall querschnittsgelähmt. Familie und Freunde helfen bei Umbau, Reha und auf dem Weg zurück in den Alltag.

Maik Schwingel ist ein aktiver junger Mann, arbeitet auf der Air Base Ramstein als Gärtner und verbringt einen Großteil seiner Freizeit damit, Landwirten in der Region zu helfen. Immer wieder erreichen ihn Anfragen, ob er nicht irgendwo mit anpacken könne. Natürlich kann er meistens, und so fährt er im Januar 2025 mit einem Bekannten in den Wald zum Holzmachen. Dabei passiert ein Unfall, der das Leben des jungen Mannes auf den Kopf stellt: Ein Ast trifft ihn mit voller Wucht am Kopf und am Oberkörper. Es folgen mehrere Notoperationen, Tage im künstlichen Koma und ein langer Reha-Aufenthalt. Die RHEINPFALZ berichtete im vergangenen Jahr.

Im Oktober ist Schwingel nach Hause zurückgekommen und als Querschnittsgelähmter seitdem immer auf Hilfe angewiesen. Die Situation macht ihm – verständlicherweise – sehr zu schaffen: „Ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag machen soll“, erzählt Schwingel. „Alles, was ich früher gerne getan habe, kann ich heute nicht mehr machen.“ An der Konsole zocken? Nicht sein Ding. Früher sei er nie lange zu Hause gewesen, stattdessen immer unterwegs. Jetzt verbringt er seine Zeit fast nur noch zu Hause. Das sei für alle Beteiligten nicht so einfach, sagen Mutter Nicole Klein und ihr Sohn. Der ergänzt: „Ich hasse es, von anderen abhängig zu sein.“ Und für seine Mutter ist es schwer, ihn so zu sehen: „Maik war früher immer der, der allen geholfen hat.“

Eine Therapeutin hat sich extra eingelesen

An den Tag des Unfalls kann Maik Schwingel sich nicht mehr erinnern, an die erste Zeit in der Klinik ebenfalls nicht. Der Besuch seiner Großmutter und der Mutter im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern seien seine ersten Erinnerungen nach dem Unglück. Schwingel ist seit dem Unglück ab der Brust querschnittsgelähmt. In den ersten Monaten seit seiner Rückkehr nach Hause quälen ihn dazu noch Nacken- und Rückenschmerzen. Einen Physiotherapeuten zu finden, der ihn richtig behandelt, sei nicht einfach gewesen. „Viele arbeiten nicht mit Querschnittsgelähmten“, erzählt Mutter Nicole Klein. „Wir hatten das Glück, dass sich eine Therapeutin intensiv ins Thema eingelesen und sogar neue Geräte angeschafft hat.“ Dort fühle sich Schwingel gut aufgehoben.

»Ohne Helm wäre Maik jetzt nicht mehr am Leben«, sagte Uwe Klein im vergangenen Jahr der RHEINPFALZ und zeigte den beschädigten Kopfschutz. Foto: Benjamin Ginkel

Im Umgang mit dem Rollstuhl ist Schwingel mittlerweile recht sicher: „Das klappt gut, nur manche Bordsteine sind schwierig. Einige sogar unmöglich.“ Nervös machen ihn auch überfürsorgliche Menschen, etwa ein Taxifahrer, der ihn „am liebsten in Watte packen würde“, wie Nicole Klein erzählt. Und was ihn nervt: „Wie geht es Dir?“ sei eine Frage, die er mittlerweile nicht mehr hören könne. „Wie soll es mir gehen, ich bin immer noch gelähmt.“ Schwingel wisse, dass viele Menschen es mit der Frage gut meinten, aber die Situation sei nun mal, wie sie ist. Er zeigt sich frustriert, dass vieles noch nicht so funktioniert, wie es soll. Doch was ist die bessere Frage, wenn man sich um ihn sorgt und was zu seinem Befinden wissen will? „Die gibt’s nicht“, sagt Schwingel.

Willkommensfest mit Freunden und Helfern

Kurz nach der Heimkehr, Mitte Oktober, hat Familie Klein ein Fest organisiert und alle eingeladen, die ihnen in den vergangenen Monaten beigestanden haben. Uwe Klein: „Wir hatten ein Zelt im Hof aufgestellt und es waren viele Gäste dabei.“ Der Freundeskreis stehe unverändert zu ihm, berichtet Nicole Klein froh. Tatsächlich war die Hilfsbereitschaft für die Familie im vergangenen Jahr riesig – ob beim Anpacken für den Umbau oder in einer Crowdfundingaktion.

Bei der Spendenaktion, die in sozialen Medien hundertfach geteilt wurde, kamen fast 75.000 Euro zusammen, erzählt Uwe Klein, der auch Monate danach bei dem Thema noch mit den Worten ringt: „Das war eine so tolle Spendenbereitschaft. Bis heute können wir das kaum glauben.“ Doch nicht nur Geldspenden haben die Familie erreicht: Auf den RHEINPFALZ-Artikel im Mai 2025 hin habe sich ein Estrichleger in Rente bei der Familie gemeldet und beim behindertengerechten Umbau des Badezimmers geholfen. „Damit hätten wir nie gerechnet“, sagt Uwe Klein.

Die Spendenbereitschaft war groß

Die Spendengelder seien ins Bad geflossen, außerdem wurden im Haus Zimmer umgezogen, damit Schwingel auf einer Etage leben kann. Außen ist zudem ein Treppenlift installiert worden, damit die Stufen in den ersten Stock überwunden werden können. Das restliche Geld soll in ein behindertengerechtes Auto gesteckt werden, damit Schwingel selbst mobiler wird. Im Treppenhaus – die Familie wohnt in einem alten früheren Bauernhaus – stehen ebenfalls noch Umbauarbeiten an.

„Ich weiß nicht, was wir ohne die Spenden gemacht hätten“, räumt Uwe Klein ein, dem es anfangs überhaupt nicht recht gewesen sei, fremde Menschen um Geld zu bitten. „Wir haben in den vergangenen sechs Monaten zwangsweise gelernt, was es für einen Rollstuhlfahrer in der Wohnung alles braucht – und mit wie viel Aufwand das oft verbunden ist.“ Nur mit Kranken- und Rentenkassenunterstützung hätte die Familie das nicht stemmen können. „Da würden wir jetzt noch Anträge ausfüllen“, sagt Nicole Klein und nennt die Absprachen mit der Krankenkasse „einen schweren Kampf“.

Suche nach einem geeigneten Auto

Momentan sucht die Familie einen Wagen, der passend für Maik Schwingel umgebaut ist. Damit er wieder auf die Arbeit fahren kann. Denn auf der Base habe man einen Job für den jungen Mann gefunden, erzählt Uwe Klein, wenn auch nicht mehr als Gärtner wie vorher. Für Schwingel ist ein eigenes Auto, das er selbst fahren kann, mehr als nur ein Fortbewegungsmittel: „Das wäre wieder ein Stück Freiheit, ich könnte unterwegs sein und mein eigenes Leben wieder gestalten.“