Ehrenamtliche Projekte, die Bürger anstoßen und die die 23 Gemeinden der Verbandsgemeinde Oberes Glantal enger zusammenschweißen sollen, werden in einer Informationsveranstaltung Ende Oktober vorgestellt.

Das Projekt „Ich bin dabei“ geht auf eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz zurück. Dahinter steht der Gedanke, vor allem Bürger zwischen 60 und 70 Jahren, aber auch Jüngere, zu unterstützen, die sich ehrenamtlich gemeindeübergreifend engagieren wollen. Sie erhalten Hilfe und Anregungen, wie sie ihre Ideen ausbauen und gemeinsam mit anderen umzusetzen können. „Ob kreativ, sozial, ob handwerklich, künstlerisch oder sportlich – alle Vorschläge sind dabei willkommen“, sagt Tobias Weber von der Verbandsgemeindeverwaltung, der zusammen mit seiner Kollegin Mona Schuck „Ich bin dabei“ betreut.

Denkbar seien beispielsweise ein Fotokurs, ein Lesezirkel, ein Repair-Café, eine Fahrradwerkstatt für Jugendliche oder das Gestalten von Grünanlagen in der Gemeinde. Ein bereits gut funktionierendes Beispiel für das Engagement sei der Bürgerbus. Wie das Konzept genau aussieht, erfahren Interessierte am Mittwoch, 27. Oktober, in der Kultur- und Festhalle in Brücken.

In einem zweiten Schritt wird im November eine erste Projekte-Werkstatt stattfinden, für die sich die Teilnehmer bei der Info-Veranstaltung anmelden können. „Dort werden dann erste praktische Tipps für die Realisierung von Vorhaben gegeben, wird bereits Starthilfe geleistet“, sagt Weber. Das mit einer Anschubfinanzierung vom Land geförderte Projekt „Ich bin dabei“ läuft in ganz Rheinland-Pfalz.

Info

Die Infoveranstaltung „Ich bin dabei“ findet am Mittwoch, 27. Oktober, 15 bis etwa 16.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Brücken, Feldstraße 9, statt. Eine Anmeldung ist ab 11. Oktober möglich bei Tobias Weber, Telefon 06373 504201, E-Mail t.weber@vgog.de oder Mona Schuck, Telefon 06373 504206, E-Mail m.schuck@vgog.de.