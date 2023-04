Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Altenglan soll nach dem Willen der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine Solarsitzbank, eine sogenannte i-Bench, aufgestellt werden. Der Wirtschafts- und Tourismusausschuss empfahl diesen Standort in seiner Sitzung am Dienstagabend in Kusel einstimmig.

Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer sagte, jede Verbandsgemeinde erhalte zusätzlich zu den Bänken für die Ortsgemeinden eine Digitalbank aus dem Kreisprojekt Smart City. Sowieso als Standorte