Na endlich – die HWE Erbach-Waldmohr hat am Sonntagabend beim SV Bous den ersten Sieg in der Handball-Verbandsliga eingefahren. Nach zwei Niederlagen gab es beim Vorjahresvizemeister einen 21:19 (8:8)-Sieg. Für Trainer Daniel Thum alles andere als selbstverständlich. Er hatte einen schweren Saisonstart prophezeit.

„Wir können dann auch mit 0:6 Punkten dastehen“, meinte Trainer Daniel Thum schon vor der Saison zu den ersten drei Partien. Das lag nunmehr im Bereich des Möglichen. Nach der deutlichen Auftaktniederlage beim TVA/ATSV Saarbrücken II (19:31) und dem verpatzten Heimauftakt gegen die Black Bulls Alsweiler (23:31) folgte aber ein Sieg gegen das Team aus Bous. 21:19 (8:8) kämpfte die HWE den SV Bous nieder.

Zu Beginn der Partie sah es alles andere als gut für die HWE aus. Zwar ging Waldmohr mit 3:2 in Führung (9.) verlor dann aber den Anschluss und musste nach einer 0:4-Serie das 3:6 (16.) hinnehmen. Kurz vor dem Pausenpfiff allerdings, gelang der HWE noch der Ausgleichstreffer durch Thomas Kirsch, der in einer torarmen ersten Spielhälfte noch zum 8:8 traf.

Im nächsten Heimspiel nur Außenseiter

Den entscheidenden Vorsprung erspielte sich Waldmohr kurz nach der Pause. Eingeleitet durch zwei Treffer von Tim Eder, erspielte sich die bislang punktlose Mannschaft von Trainer Daniel Thum einen 14:11-Vorsprung. Durch den Drei-Tore-Abstand sollte der Sieg auch nicht mehr in Gefahr geraten. Mit dem 21:18 durch Thomas Kirsch (59.) war die Messe endgültig gelesen. Bester Schütze der HWE war Peter Jungblut der sechs Treffer, davon fünf durch Siebenmeter, erzielte. Tim Eder (5), Thomas Kirsch (3), Martin Walther, Maximilian Gast, Kevin König (je 2) und Stefan Marx (1) erzielten die weiteren HWE-Treffer.

Am kommenden Samstag (17.30 Uhr) begrüßt die HWE, vor einer zweiwöchigen Spielpause, den Tabellenführer von RW Schaumberg in der Rothenfels-Halle in Waldmohr. Der Tabellenführer überzeugte mit zwei knappen Siegen gegen die MSG HF Illtal II und den TV Merchweiler II und geht als Favorit in die Partie.