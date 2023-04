Nach einem furiosen Start gewann die HWE Waldmohr in der Handball-Verbandsliga das Heimspiel gegen Kellerkind HSG Dudweiler-Fischbach II mit 35:25 (17:8).

4:0 führte die HWE bereits nach der 8. Spielminute. Richtig deutlich wurde es jedoch erst kurz vor der Halbzeit, als sich der Tabellenvierte bis auf neun Treffer absetzte. Beim 24:12 war der Abstand mit zwölf Treffern am größten. Doch die HSG kam in der Folge heran, verkürzte auf 20:26 (48.). Erst in den Schlussminuten wurde es wieder deutlicher. Bester Torschütze der HWE am vergangenen Samstag war Kevin König mit sieben Treffern. Abgesehen von den Torhütern der HWE war jeder Spieler mindestens zweimal erfolgreich.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand der HWE auf den Tabellendritten aus Oberthal. Spitzenreiter Schaumburg und Alsweiler sind nicht mehr erreichbar. Wegen des Rückzugs der VTZ Saarpfalz aus der Handball-Oberliga und deren Vereinigung mit der SV 64 Zweibrücken ab der kommenden Saison wird zwar ein Platz mehr in der Oberliga frei, ob und wie dieser an ein Team vergeben wird, steht aber noch nicht fest; wie sich dies auf die Aufstiegsregularien der Verbandsliga auswirkt, ebenfalls nicht.