In der Tabelle der Verbandsliga Saar ohne Auswirkung, aber gut für das eigene Selbstvertrauen: Die HWE Erbach-Waldmohr hat am Samstag gegen den SV Bous einen überlegenen 25:19 (14:19)-Heimsieg gefeiert.

Das Team von Spielertrainer Daniel Thum arbeitete vom Anpfiff weg an einer eindeutigen Rollenverteilung. So lag die Mannschaft durchgehend in Führung, ließ nie Zweifel aufkommen. Eine Minute und 13 Sekunden waren gespielt, als Kevin König zum 1:0 für die Gastgeber traf. Die HWE erspielte sich fortan einen knappen Vorsprung, der SV Bous, selbst im Tabellenmittelfeld beheimatet, blieb dran, verkürzte immer wieder und glich schließlich sogar zum 4:4 aus (13.).

„Bous ist eigentlich keine schlechte Mannschaft, aber sie haben zurzeit sechs Langzeitverletzte. Dazu zählen auch ihre besten Spieler, die Zipfel-Brüder“, sagte HWE-Trainer Thum nach dem Spiel. Die beiden hatten im Hinspiel zusammen insgesamt neun Tore beigesteuert. Florian (5) und Maximilian Zipfel (4) gehörten zu den besten Scorern ihres Teams bei der 19:21-Heimniederlage des SV Bous.

„Wir haben es nie geschafft, uns richtig abzusetzen. Da müssen wir besser werden“, bemängelte Thum. Dennoch legte sein Team Mitte der ersten Spielhälfte vor, setzte sich über 11:6 (25.) bis zum 14:10-Pausenstand ab. Zu den besten Torschützen aufseiten der HWE gehörten einmal mehr Tim Eder und Philipp Gast (beide sechs). Die Last des Toreschießens war bei den Gästen dagegen recht ungleich verteilt. So traf Michael Wernet zehnmal, der nächstbeste Schütze dreifach. Wernet erzielte damit über die Hälfte aller SVB-Tore.

Dennoch ließ die HWE die Saarländer noch einmal ein wenig herankommen, der Fünf-Tore-Vorsprung schmolz in der zweiten Halbzeit phasenweise auf drei Treffer, ehe sie das Ergebnis in den letzten zehn Minuten wieder etwas in die Höhe schraubten. Der letzte Treffer des Abends fiel allerdings schon in der 57. Spielminute, als Michael Wernet zum 25:19-Endstand traf.

Die HWE Erbach-Waldmohr steht nach 14 Spielen mit 18:10 Punkten weiter auf Rang drei der Verbandsliga, mit einem Abstand auf das Führungsduo, den Black Bulls Alsweiler (24:4) und RW Schaumberg (13 Spiele, 24:2). Am Sonntag, 18 Uhr, trifft die HWE auswärts auf den Tabellenführer.