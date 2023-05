Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So ganz lange ist es noch gar nicht her, dass die HWE Erbach-Waldmohr, die Mannschaft von Trainer Daniel Thum, in der Handball-Verbandsliga gegen die HF Köllertal mit 31:26 gewann. Jetzt, im Rückspiel, müssen erneut Punkte her, wenn die HWE den Aufstieg packen will.

Damals, im Februar dieses Jahres, machte es die Thum-Truppe trotz großen Vorsprungs gegen Köllertal nochmals spannend. Thum wertete dies damals nicht als gutes Zeichen für die darauffolgenden