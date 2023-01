Kurz nach dem Jahreswechsel begann bei der HWE Erbach-Waldmohr nicht nur mit Erfolg die Rückrunde in der Herren-Verbandsliga. Die Handballer haben auch ein neues Projekt gestartet. Die Allerkleinsten legen seit vergangenen Mittwoch möglicherweise den Grundstein zu eigenen Handballkarrieren.

Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2018 können sich mittwochs ab 16 Uhr für eine Stunde dem Handballtraining in der Rothenfeldhalle in Waldmohr widmen. Eine Initiative von Erica Vinciguerra, die den Nachwuchsbereich bei der HWE auf neue Beine stellen will. „Die HWE hatte schon immer eine vorbildliche und vorzeigbare Jugendarbeit. Aus irgendwelchen Gründen bildete sich aber vor ein paar Jahren ein Loch, was nie gefüllt und immer größer wurde“, erzählt sie. Sie habe das Gefühl, dass sich irgendwann nur noch auf die aktiven Mannschaften fokussiert wurde. „Das Problem begann erst im Mädchen-Bereich, hier fehlten uns irgendwann die Spielerinnen, um die Damenmannschaft zu versorgen. Folge dessen war, dass wir die Damen abmelden mussten und die Frauen entweder aufhörten – oder so wie ich – zu anderen Vereinen wechselten, um ihrer Handball-Leidenschaft nachzugehen“, berichtet Vinciguerra.

Der Schwund habe sich irgendwann auch im Jungen-Bereich bemerkbar gemacht. „Als ich vergangenes Jahr zur Abteilungsleiterin gewählt wurde und mir einen genaueren Überblick verschafft habe, war klar, dass wir hier etwas ändern müssen“, sagt Vinciguerra, die das Handball-Interesse auch am Waldmohrer Kinder- und Erlebnistag wahrnahm – wodurch die Idee eines Kindertrainings geboren wurde.

Es folgten Gespräche mit den Vorständen des SSV Homburg-Erbach und des HSV Waldmohr, ehe es auf die Suche nach geeigneten Trainern ging. Kindern in dieser Altersklasse könne man kein Training ab 18 Uhr zumuten. „Leider ist es auch so, dass Erwachsene aber je nach Job bis 17 oder 18 Uhr arbeiten. Also erkundigte ich mich erst bei unseren Aktiven. Hier stieß ich auf einen unserer Tormänner, Joshua Jacobsen, der auch im Kinder-Bereich arbeitet. Um ihn herum und mit seiner Hilfe erstellte ich ein dreiköpfiges Trainergespann. Hierzu gehören Leon Munz und Samiran Markgraf“, berichtet Vinciguerra.

Auch den Vorständen Tobias Stemmler (HSV Waldmohr), Klaus Eder (Förderverein HWE Waldmohr) und Gabriele Lapp (SSV Homburg-Erbach) wurde das Projekt vorgestellt. „Alle drei fanden die Idee super und sicherten mir ihre volle Unterstützung zu“, erzählt die Mini-Trainerin, die dem Vorstandstrio sehr dankbar ist. Mit der Veröffentlichung der Plakate trudelten die ersten Anmeldungen ein. „Mit acht Kindern haben wir dann unser erstes Kids-Training gestartet. Die Stunde verlief super, die Trainer waren vorbereitet, die Kids hatten Spaß und die Eltern waren sehr interessiert“, sagt Vinciguerra. „Wir leben in einer Zeit, in der viele Sportarten, deren Hauptbestandteil nicht ein Fußball ist, kaputt sind oder in Vergessenheit geraten. Wenn man Kinder für Sport, vor allem für Mannschaftssport, begeistern kann, ist es prima. Wenn es dann speziell Handball ist – wundervoll“, meint sie. Sie sei auch froh darüber, dass sowohl der HSV Waldmohr und der SSV Homburg-Erbach auch andere Sportarten anbieten. „Meine Arbeit ist noch nicht getan, sondern fängt jetzt erst richtig an“, sagt sie und zeigt sich zuversichtlich, das entstandene „Loch“ irgendwann wieder schließen zu können.

Beim Heimspiel der Herren gegen die MSG Illtal II am vergangenen Samstag zeigte die HWE, dass sie zur Spitzengruppe der Verbandsliga gehört. Sie siegte 27:24 (14:12). Stefan Marx war mit zehn Treffern erfolgreichster Schütze der HWE. Nach anfänglichem Rückstand (3:5, 9.) ging die HWE kurz vor der Halbzeit erstmals in Führung (11:10, 24.). In der Schlussphase gelang es der HWE, sich dann deutlicher abzusetzen. Peter Jungblut traf mit dem 24:19 (55.) zur Vorentscheidung.