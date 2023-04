Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es kommen die Wochen der Wahrheit“, hatte der Trainer des Handball-Verbandsligisten Daniel Thum über seine Mannschaft der HWE Erbach-Waldmohr in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt. So recht in Tritt kommen seine Spieler aber nicht, obgleich die Tabellensituation nach wie vor gut aussieht.

Die Gründe waren zuletzt vielfältig, hatten aber immer wieder eine große Überschrift: Corona. Mal beim Gegner, aber auch mal in den eigenen Reihen. Eben diesem Virus fiel nun kurzfristig