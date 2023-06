Unbekannte haben am Hutmacherfest-Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Verkaufsstand vor dem Kuseler Weltladen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der Öffnung am Sonntagmorgen Eindellungen und Lackkratzer an der Front des Poffertjesstandes festgestellt. Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.