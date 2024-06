Am Wochenende soll es rundgehen in der Kreisstadt. Zum 43. Mal wird Hutmacherfest gefeiert. „Ein paar kleinere Veränderungen“ kündigt der Kuseler Stadtbürgermeister für das Festwochenende an, das nach altbekannter Manier begangen werden soll.

„Alles auf Anfang“ lautete das Festmotto vor zwei Jahren. Die zweite Bühne kehrte zurück zur angestammten Stelle in die Schwebelstraße hinter der Engel-Apotheke. Die war seit 1980 zweieinhalb Jahrzehnte lang Schauplatz des Fassbieranstichs, mit dem das Altstadtfest symbolisch eröffnet wurde. Erstmals seit längerer Zeit wurde dort 2022 also wieder der Hammer geschwungen. Und so soll es auch in diesem Jahr sein.

Schließlich habe sich die Rückkehr zur ursprünglichen Form des Festes, das auch das Treiben in den kleinen Gässchen miteinschließt, bewährt, wie es bereits im vergangenen Jahr hieß. Daran will die Stadtspitze auch in diesem Jahr festhalten. Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr in der Schwebelstraße. Wie in früheren sowie längst vergangenen Jahren wird auch der Fanfarenzug mit von der Partie sein. Ab diesem Zeitpunkt ertönt vor und an den Bühnen in der Kreisstadt Musik bis Mitternacht – selbiges am Samstagabend: Neben jener in der Schwebelstraße und auf dem Kochschen Markt gibt es auch wieder eine Bühne am Haus Sauvage: Dort sorgt Klangfragment an beiden Abenden für elektronische Musik.

Stadtspitze teilt sich Marktmeister-Arbeit

Das Musik-Programm des Hutmacherfests habe die ehemalige Marktmeisterin Andrea Fauß vor ihrem Rücktritt im Wesentlichen schon stehen gehabt, erzählt Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff im RHEINPFALZ-Gespräch. Die einstige Beigeordnete und Marktmeisterin, die erneut für den Stadtrat kandidiert, gab Anfang Februar ihren Rücktritt bekannt. Sie nannte die „enorme Arbeitsbelastung“ neben ihrem beruflichen Engagement sowie mangelnde Unterstützung seitens der Verwaltung als Gründe für ihren Entschluss. Die Vorbereitungen für anstehende Feste sei im Wesentlichen bereits geleistet, hieß es im Februar. Seither teilt sich die Stadtspitze, sprich der Kuseler Stadtbürgermeister und die Beigeordneten, die anfallende Arbeit auf.

Ein paar kleinere Veränderungen soll es am Festwochenende geben, dessen letzter Tag in diesem Jahr auf den Wahlsonntag fällt, kündigt Hartloff an. So soll das Programm am Sonntag an der Bühne hinter der Engel-Apotheke etwas praller werden als im Vorjahr – „dass dort noch etwas mehr Leben herrscht“, erklärt der scheidende Stadtchef, der bei der anstehenden Kommunalwahl nicht mehr kandidiert. Kaffee und Kuchen gibt’s in diesem Jahr von der Rheumaliga – am Sonntag ab 13.30 Uhr im Zelt des Kuseler Karnevalvereins. „Ein paar kleinere Wechsel“ kündigt Hartloff mit Blick auf die gewerblichen Anbieter an, die neben mehreren ansässigen Vereinen Getränke und Speisen anbieten. Bei den Vereinen habe es keine Ausfälle gegeben. Wer es laut Hartloff nicht mehr rechtzeitig auf den Flyer geschafft hat: Schüler des Kuseler Gymnasiums, die unter anderem süße Waffeln anbieten. Ein letztes Mal unter dem bisherigen Pächter wird außerdem das „Munchies“ im Café Rotenturm am Altstadtfest seine Türen öffnen, berichtet der Stadtbürgermeister.

Kinderflohmarkt am verkaufsoffenen Sonntag

Wie im vergangenen Jahr, dürfen sich die kleinen Gäste über ein zusätzliches Karussell auf der Grünfläche hinter dem Kochschen Markt freuen. Ein Familienprogramm gibt es am verkaufsoffenen Sonntag ab 15 Uhr – nach dem Frühschoppen mit Musik vom Musikverein Schellweiler ab 11 Uhr. Und auch der Kinderflohmarkt findet am Sonntag wieder statt – diesmal in Kooperation von Stadt, Startpaten und Diakonie. Der Kinderflohmarkt, der Hartloff zufolge seit vielen Jahren veranstaltet wird, hatte bereits unterschiedliche Träger: etwa den Verkehrsverein, bis vergangenes Jahr das Haus der Jugend, nun die Startpaten und die Diakonie. Von 12 bis 15 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren Aussortiertes anbieten und selbstverständlich auch stöbern. Eine Voranmeldung für einen Stand ist notwendig. Infos gibt’s im Haus der Diakonie.

Info

Das Hutmacherfest in der Kuseler Altstadt findet von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, statt. Eröffnung ist um 19 Uhr hinter der Engel-Apotheke. Wer beim Kinderflohmarkt (keine Standgebühr) mitmachen möchte, kann sich im Haus der Diakonie melden: Telefon: 06381 422900, E-Mail: hdd.kus@diakonie-pfalz.de.