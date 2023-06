Den Hammer schwingen? Das hat sie am Freitagabend lieber bleiben lassen. Von einer Handverletzung gehandicapt, hat Kuseline Lena Stutzkeitz das in ihrer Amtszeit doch oft und gerne strapazierte Werkzeug an die Marktmeisterin weitergereicht. Andrea Fauß nahm’s an – und ließ das erste Hutmacherfest-Bier fließen. Lena Stutzkeitz aber blieb es vorbehalten, den ersten Festbesuchern von Herzen drei schöne Tage (und Abende) zu wünschen.

Der Fassanstich markiert seit jeher den Auftakt zum Kuseler „Altstadtfest“. Am Freitagabend war’s zum 43. Mal soweit – und stets war zu Beginn der dreitägigen Sause am zweiten Juni-Wochenende auch die amtierende Repräsentantin des Kuseler Landes mit von der Partie. Ein Dauerbrenner bei der Festeröffnung ist auch Jochen Hartloff. Der Stadtbürgermeister hieß – nach dem gemeinsamen Aufmarsch mit dem Fanfarenzug Kusel – alle Gäste in Kusel willkommen. Und wünschte viel Freude übers voraussichtlich „perfekte Wochenende“, das die Wetterprognosen verheißen.

Da auch die Beigeordneten Julia Bothe und Ulrich Ernst mit der Abendsonne um die Wette strahlten, war die Stadtspitze komplett. Felix Renner prostete mit – klar, der Chef von Getränke Simon sorgt ja auch mit dafür, dass bis Sonntagabend in der Kreisstadt die Getränke nicht versiegen.