Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am zweiten Juni-Wochenende soll es rundgehen im Städtchen. An den Erfolg vom Vorjahr mit der alten Form des Hutmacherfestes anknüpfen will die Stadt bei der 42. Auflage der Veranstaltung. Einige Neuerungen gibt es, ein Talentwettbewerb soll jungen Musikern eine Bühne bieten.

„Immens viele Bewerbungen“ von Musikern aus der Region, die am Hutmacherfest aufspielen wollten, habe es sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr gegeben, erzählt Marktmeisterin