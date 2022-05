Das Musik- und Spaßprogramm steht, das Bewirtungsangebot noch nicht: Aber auch das soll am Donnerstagabend schon festgeklopft werden. Bis dahin können sich Vereine, aber auch gewerbliche Beschicker noch fürs Kuseler Hutmacherfest anmelden.

Marktmeisterin Andrea Fauß möchte alle Interessenten an einen Tisch holen. Und bis dahin haben, wie die Stadtbeigeordnete betont, auch Kurzentschlossene noch die Chance, sich am Hutmacherfest zu beteiligen. Das zweite Wochenende im Juni ist seit mehr als vier Jahrzehnten angestammter Fest-Termin. Die dreitägige Sause beginnt am Freitag, 10. Juni, und dauert bis Sonntag.

Premiere des „Hutmacherfest in der Kuseler Altstadt“ war 1979. Wegen des glänzenden Starts mit nie erwarteter Resonanz war es fortan fest im Jahreskalender verankert. Erst Corona hatte es geschafft, das Fest in die Knie zu zwingen: Zweimal in Folge hatte zum angestammten Termin Stille in Kusel vorgeherrscht. Stattdessen gab es zunächst ein „Hutmacherfest im Wohnzimmer“. Die Hoffnung, das inzwischen gereifte neue (alte) Konzept im Jahr 2021 umzusetzen, zerstob.

Motto lautet: „Alles auf Anfang“

Die Stadt als Veranstalterin hat die Pause genutzt, um den schon angestoßenen Neustart zu zementieren. „Alles auf Anfang“, ist das Motto. „Wir wollen zurück zu den alten Schauplätzen“, sagt die Marktmeisterin. Deshalb werde es auch wieder eine Bühne hinter der Engel-Apotheke geben.

Was wo passiert und wer, welches Angebot an welchem Standort bereithält, das soll am Donnerstag geklärt werden. Bis dahin hält sich die Marktmeisterin auch mit Angaben zum Rahmenprogramm zurück. Vereine und Gewerbliche aber können sich noch melden, per E-Mail an marktmeisterin@kusmail.de