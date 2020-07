Auch in diesem Jahr soll es wieder die „Hutmacher Sommerabende“ geben. Allerdings als „Lite-Version“ – als abgespeckte Variante. Die „Hutmacher Sommerabende lite“ starten am Donnerstag, 9. Juli, um 19 Uhr. Der Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr, nur mit gültiger Eintrittskarte. Diese werden am Sonntag, 5. Juli, ab 14 Uhr in der Vinothek Rotenturm für 5 Euro verkauft. Die Karten seien allerdings begrenzt, schreibt Thorsten Barz von der Vinothek Rotenturm: „Für das erste Konzert gibt es nur 200 Eintrittskarten, die am Sonntag persönlich abgeholt werden müssen.“ Die Konzertreihe beginnt mit Voice & Strings (Matthias Kinder). Am 16. Juli geht es mit den Freaky Voices, Frank Rohles (Roxxbusters) und Marco Lehnertz (Söhne Mannheims) weiter. Bei schönem Wetter soll die Reihe jeden Donnerstag bis einschließlich 27. August stattfinden.