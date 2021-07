Am Sonntag, 29. August, findet der 40. Hungermarsch der Pfarrei Heiliger Christophorus statt. Dabei werden Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Kenia, Peru und Indien „erwandert“. Dieses Jahr gibt es keine festgelegt Route. Teilnehmer sind eingeladen, ihren eigenen Weg zu gehen. Zumindest eine Kirche sollte als Kontrollpunkt und zum Innehalten angelaufen werden – die Kirchen der Pfarrei sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wandernde können in der Kirche ihre Kontrollkarte abstempeln lassen. Um 17 Uhr findet eine Dankandacht in der Kirche St. Valentin in Kübelberg mit anschließendem Treffen im Pfarrgarten statt.