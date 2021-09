Endlich wieder Turnierluft schnuppern durften 36 Mensch-Hund-Teams aus neun Vereinen beim Herbstturnier des Vereins der Hundefreunde (VdH) Brücken.

Die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) macht es möglich: Auf dem Rasenplatz des Hundevereins herrschte den ganzen Tag ein reges Treiben. Am frühen Sonntagmorgen starteten die Geländeläufer über die Distanzen 5000 m, 2000 m und die „Sprintstrecke“ von 1000 m. Danach absolvierten vier Hundeführer des VdH Brücken die sogenannte „THS Vorprüfung Teil A“, eine Art Wesenstest, bei der der Hund seine Verträglichkeit gegenüber Artgenossen und seine Unbefangenheit gegenüber Fremden beweisen muss. Alle bestanden mit Bravour.

Weiter ging es auf dem Übungsgelände mit dem Drei-und dem Vierkampf. Hier startet ein Mensch/Hund-Team in vier Disziplinen: Gehorsam, Hürdenlauf sowie Slalom und zum Abschluss ein 75 m langer Hindernisparcours, auf dem die Teams ihre Schnelligkeit beweisen konnten. Fehler beim Überspringen der Hindernisse werden mit Strafsekunden geahndet. Für den VdH Brücken waren Anika Groß mit Australian Shepard Charlie und Dieter Moravec mit seinem Schweizer Schäferhund Diego am Start.

Auch Begleithundeausbildung

Der Turniersport ist nach Angaben der Vorsitzenden Christina Morgensterns nur eines von mehreren Angeboten: von der Welpenschule über die Junghundeausbildung und die Gruppenarbeit bis hin zur Begleithundeausbildung. Wer an Hundesport denkt, dem kommt meist der Schäferhund in den Sinn. In Brücken waren viele verschiedene Rassen in Aktion.

Den Abschluss bildete die spannende Mannschaftsdisziplin Shorty. Leistungsrichter Ralf König lobte den reibungslosen Ablauf. Für die Hunde gab es bei der Siegerehrung Leckerchen.