Der Hundeverein Brücken veranstaltet am Sonntag, 7. November, einen Hunderenntag. Zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr starten die Rennen in mehreren Klassen. Voranmeldungen unter www.vdhbruecken.de oder per Whatsapp unter 0151 54674826. Die Rennbahn ist abgezäunt. Die Vereinsanlage in der Fliegerdell befindet sich an der B423 zwischen Brücken und Steinbach am Glan. Der Einfahrtsweg ist beschildert. Es gibt Flammkuchen sowie Kaffe und Kuchen. Für Besucher gilt die 2G-Plus-Regel.