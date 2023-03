Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Einsatz des Tierschutzvereins, bei dem am 17. Juli elf Hundewelpen ins Tierheim gebracht wurden, war nach Angaben der Kreisverwaltung nicht gerechtfertigt. Die Halter erheben schwere Vorwürfe gegen den Verein und die beteiligten Ärzte. Tierärztin Sandra Gierling spricht hingegen von „Qualzucht“.

Den jungen Australian Shepherds geht es nach Auskunft des Tierheim-Betreibers CJD gut. Die Hunde seien tierärztlich untersucht worden. Da keine amtliche Beschlagnahmung vorlag, werde das Tierheim die Welpen auf Anforderung der Halterin herausgeben, informierte auf Nachfrage der RHEINPFALZ CJD-Sprecherin Iris Kobek. Halterin Claudia Hammer bestätigte, sie werde die Hunde vom Gangelbacher Hof abholen. Die Aktion des Tierschutzvereins habe sie geschockt. „Was die gemacht haben, hat mit Tierschutz nichts zu tun“, sagte Hammer der RHEINPFALZ.

Tiermedizinerin Sandra Gierling aus Brücken sieht das anders. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen das Veterinäramt der Kreisverwaltung. In einer Stellungnahme schreibt die Tierärztin, sie habe das Veterinäramt bereits am 26. Oktober 2020 über einen Verstoß gegen den Qualzucht-Paragrafen des Tierschutzgesetzes durch die Hundehalter in Nanzdietschweiler informiert.

Gen-Mutation festgestellt

Konkret habe die Familie eine Bruder-Schwester-Verpaarung zweier Hunde mit Merle-Faktor zugelassen und daraus auch zwei Welpen produziert, die das dominante Merle-Gen doppelt trugen und dadurch taub und blind gewesen seien. Beim Merle-Faktor handelt es sich um eine Gen-Mutation, die etwa in Fell- und Augenfarbe sichtbar wird. Während Hunde, die das Gen nur einmal in sich tragen, in den meisten Fällen gesund sind, sind Artgenossen, die das Merle-Gen doppelt haben, häufiger von gesundheitlichen Problemen betroffen.

„Ich erhoffte mir durch das Veterinäramt Unterstützung, um eine Kastration zumindest des Rüden durchzusetzen. Bei allen merlefarbenen Welpen, einschließlich der taubblinden, hatte ich zuvor einen Gentest durchführen lassen, um die dominante Merlefaktorvariante zu bestätigen“, schreibt Gierling.