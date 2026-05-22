Spaziergänger haben in den vergangenen Tagen am Wegesrand zwischen Odenbach und Adenbach mutmaßliche Giftköder entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Am Donnerstagabend sei sie durch einen Hundehalter informiert worden. Dieser hatte nach eigenen Angaben mehrere Stücke Lyoner gefunden, die weiße Tabletten enthielten. Die verdächtigen Fundstücke hatten laut dem Mann im Grünstreifen entlang des Weges zwischen den beiden Orten gelegen.

Ob es sich tatsächlich um Giftköder handelt, ist laut Polizei derzeit unklar. Der Hundehalter habe die Stücke vorsorglich eingesammelt und entsorgt. Die Polizei ruft Hundebesitzer zur besonderen Vorsicht auf: Tiere sollten unterwegs nichts Unbekanntes aufnehmen und möglichst sicher an der Leine geführt werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ähnliche Funde melden kann, wird gebeten, sich an die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 36914599 zu wenden.